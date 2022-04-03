Мединский отрицает готовность проекта договора России и Украины для обсуждения президентами

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне», — сказал Мединский «Интерфаксу».
Вместе с тем глава российской делегации считает, что Киев стал реалистичнее подходить к ряду вопросов в переговорах.
Он перечислил предварительно согласованные позиции: нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск, любых наступательных ударных ракетных вооружений, отказ от разработки и производства оружия массового поражения, проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов, создание системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины.
По словам помощника российского президента, всех этих договоренностей удалось достичь в Стамбуле.
«Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года», — добавил он.
Арахамия утверждает, что Россия принимает украинскую позицию, «за исключением вопроса Крыма».
Мединский отметил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.
«Понимаем, что Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко», — сказал он.
Глава российской делегации сообщил, что 1 апреля состоялись переговоры между делегациями. По его словам, «работа шла и вчера весь день, и сегодня продолжалась как на уровне глав делегаций, так и экспертов». Переговорный процесс продолжится завтра, 4 апреля.