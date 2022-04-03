Посол в Турции назвал четким и ясным ответ на вопрос о принадлежности Крыма

«Один украинский тележурналист очень любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса “чей Крым?” Очень “конфликтогенная” постановка вопроса, сразу выводит либо на ссору, либо на нужное интервьюеру политическое заявление. Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с “янычарской пощечиной”. Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», — написал Ерхов.
Хатай — регион на юге Турции, суверенитет которой над этой территорией долгое время не признавала Сирия. Административно-территориальной единицей Турции Хатай стал в 1939 году после референдума, однако Дамаск не признавал законность голосования вплоть до начала 2000-х годов.
Анкара неоднократно заявляла о том, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Во время выступления на открытии Дипломатического форума в Анталье президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что если бы мир должным образом отреагировал на события в Крыму в 2014 году, сейчас бы не было тяжелой ситуации на Украине.