Почему дикие животные пробираются на дачи и чем это угрожаетС приходом весны и началом дачного сезона на территориях частных домов можно заметить диких зверей или птиц
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
7Переговоры России и Украины
04:56 (мск), источник: © РИА Новости

Посол в Турции назвал четким и ясным ответ на вопрос о принадлежности Крыма

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный, это то же самое, что спросить у турка, чей Хатай, написал в статье для газеты Aydınlık посол России в Турции Алексей Ерхов.

Источник: Посольство Российской Федерации в Турции

«Один украинский тележурналист очень любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса “чей Крым?” Очень “конфликтогенная” постановка вопроса, сразу выводит либо на ссору, либо на нужное интервьюеру политическое заявление. Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с “янычарской пощечиной”. Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный. Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», — написал Ерхов.

Хатай — регион на юге Турции, суверенитет которой над этой территорией долгое время не признавала Сирия. Административно-территориальной единицей Турции Хатай стал в 1939 году после референдума, однако Дамаск не признавал законность голосования вплоть до начала 2000-х годов.

Анкара неоднократно заявляла о том, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Во время выступления на открытии Дипломатического форума в Анталье президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что если бы мир должным образом отреагировал на события в Крыму в 2014 году, сейчас бы не было тяжелой ситуации на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зачем Кадыров потребовал от США прислать на Украину еще ПТРК Javelin
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь