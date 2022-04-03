В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — заявил Барисс.
При этом руководитель Conexus Baltic Grid добавил, что сейчас в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому, считает он, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.
Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер — сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
В марте президент Владимир Путин объявил о переводе оплаты газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли с целью отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют.
Глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Кремль будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с первого апреля. Такое решение президент принял после заморозки западными странами части резервов Центрального банка в рамках ограничительных против Москвы.