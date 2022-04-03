Премьер Финляндии призвала «быстро» изучить вопрос о вступлении в НАТО

«Россия — не тот сосед, каким мы ее считали», — заявила Марин.
По ее мнению, Хельсинки столкнется с последствиями при любом развитии событий — если граждане страны одобрят вступление страны в НАТО или если они отвергнут эту инициативу. Однако решить это необходимо «тщательно, но быстро», уверена Марин, предложив сделать это весной.
Финский премьер-министр пообещала, что раскроет собственную позицию по вероятному членству Финляндии в НАТО в ближайшее время, когда в обществе начнутся соответствующие дискуссии.
«Если бы президент [Финляндии Саули Ниинистё] или я высказали твердое мнение по этому вопросу, это стало бы концом дебатов Я считаю очень важным, чтобы все самые центральные институты Финляндии были вовлечены в дебаты», — пояснила Марин.
Глава финского правительства подчеркнула, что ей неизвестно, чтобы какая-либо страна НАТО выступала против вступления Финляндии в альянс.
В 2017 году членство Финляндии в НАТО поддерживали 22% жителей страны, 59% выступали против такого сценария, еще 19% не смогли определиться гласили результаты опроса Yle. Затем, в январе 2022 года об одобрении этой инициативы заявили 30% респондентов, гласили итоги исследования компании Taloustutkimus.
К концу февраля эту идею впервые одобрили большинство опрошенных (53%), сообщили в Yle, тогда как против выступили 28%, еще 19% не определились с выбором. Спустя две недели, к середине марта, 62% опрошенных финнов заявили о поддержке вступления страны в НАТО, писал портал. Тогда 16% отказались одобрить эту инициативу, еще 21% не смогли выбрать один из предложенных вариантов ответа.
Yle отметил, что в случае одобрения членства в НАТО со стороны финского руководства, поддержать этот шаг согласились бы уже 74% респондентов. До 77% выросла бы поддержка этой инициативы среди финнов в случае аналогичной заявки от Швеции.
Марин прежде не раз указывала, что Финляндия может вступить НАТО, этот шаг не исключен.
«Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — пояснила она в начале января. Глава финского МИД Пекка Хаависто затем заверил, что Хельсинки не ведет соответствующих переговоров с альянсом.
Президент Финляндии, в свою очередь, заявил о наличии «рисков» при вступлении страны в НАТО.
Он добавил, что этому пути есть альтернативы — укрепление сотрудничества с США и Швецией. «Сейчас основной риск — это эскалация ситуации в Европе», — считает Ниинистё. Он также отмечал, что Финляндия соответствует всем требованиям для вступления в альянс.
В МИД России заявили о «последствиях» в случае присоединения Финляндии к НАТО. «Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — предупредила представитель министерства Мария Захарова.