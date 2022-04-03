МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… “прими (мою) сторону!” — написал представитель МИД Китая в Twitter, прикрепив к публикации карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека.
В феврале представитель МИД КНР уже публиковал в Twitter карикатуру, обличающую роль США в конфликте на Украине, и оставил подпись «США должны спросить у себя, кто все это затеял». На карикатуре изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?».
При этом сам дядюшка Сэм «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в отношении российского руководства и военных за действия на Украине.
Восемнадцатого марта состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.