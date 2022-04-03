Великобритания планирует построить до семи АЭС к 2050 году

«Что касается энергетики, мы думаем, может быть, на 30 или даже 40 лет (вперед.— “Ъ”). К 2050 году это будет мир, в котором у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций. Понятно, что это не произойдет в ближайшие два года. Но это определенно то, к чему мы можем стремиться», — сказал господин Квартенг The Telegraph.
По информации газеты, новая стратегия энергетической безопасности, которую обнародуют в четверг, предполагает строительство не менее двух крупных АЭС к 2030 году в дополнение к небольшим модульным реакторам.
Источник The Telegraph в правительстве считает, что к концу десятилетия атомная энергетики будет занимать «видное место» в энергетической структуре страны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее в марте сообщал, что правительство хочет, чтобы 25% необходимой стране электроэнергии обеспечивали бы атомные электростанции. Сейчас на АЭС приходится 16% вырабатываемой электроэнергии.