Физики разобрались с точением камня водой В этом оказался виноват уникальный профиль механических напряжений, вызываемый каплями.
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
06:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания планирует построить до семи АЭС к 2050 году

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании Кваси Квартенг сообщил о планах Лондона по строительству шести-семи атомных электростанций к 2050 году.

Источник: AP 2022

«Что касается энергетики, мы думаем, может быть, на 30 или даже 40 лет (вперед.— “Ъ”). К 2050 году это будет мир, в котором у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций. Понятно, что это не произойдет в ближайшие два года. Но это определенно то, к чему мы можем стремиться», — сказал господин Квартенг The Telegraph.

По информации газеты, новая стратегия энергетической безопасности, которую обнародуют в четверг, предполагает строительство не менее двух крупных АЭС к 2030 году в дополнение к небольшим модульным реакторам.

Источник The Telegraph в правительстве считает, что к концу десятилетия атомная энергетики будет занимать «видное место» в энергетической структуре страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее в марте сообщал, что правительство хочет, чтобы 25% необходимой стране электроэнергии обеспечивали бы атомные электростанции. Сейчас на АЭС приходится 16% вырабатываемой электроэнергии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как легендарный советский фильм повлиял на ход Второй мировой войны
Китай жестко высказался о НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь