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06:27 (мск), источник: © РИА Новости

В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал Глазьев.

Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

В то же время некоторые компании транслируют желание со временем возобновить свою деятельность в России.

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