Трамп заявил о внутренней угрозе для США из-за «больных» политиков

«Несмотря на все, что вы слышите и видите о Китае, России, Иране и других, наша самая большая опасность исходит не извне, наша самая большая опасность исходит от больных и радикальных политиков, — заявил Трамп. — Это большая угроза, чем Россия и Китай».
По его мнению, сейчас США балансируют на грани «стагфляции» — инфляции и рецессии, а администрация нынешнего президента Джо Байдена угрожает разрушить все, чего он добился за время своего президентства. «Реальная заработная плата падает, и они хотят повысить ваши налоги», — указал он.
Во время выступления Трамп также заявил, что американцы «не могут ничего сделать с физическим и психическим упадком [состояния] Джо Байдена», однако они могут проголосовать за республиканцев осенью этого года, чтобы остановить «упадок США».
«Я не помню случая, чтобы мы когда-нибудь чувствовали себя на таком низком уровне, на таком низком. И у нас есть президент, который понятия не имеет, что происходит», — считает Трамп.
По его мнению, нынешний американский президент «убил американскую мечту», однако страна еще имеет шанс стать «больше, сильнее и могущественнее, чем когда-либо прежде» при правильном руководстве.
«Пять худших президентов в американской истории вместе взятые не причинили бы того ущерба, который Джо Байден нанес всего за 15 месяцев», — уверен Трамп. Он предупредил, что в случае победы республиканцев на выборах этой осенью, против Байдена будут инициировано расследование.
Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США запланированы на 8 ноября 2022 года.