Вице-премьер Польши заявил, что его страна открыта для размещения ядерного оружия США

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — полагает Качиньский. Тем не менее в настоящий момент такой вопрос не ставится, заметил он, добавив, что «это скоро может измениться».
Качиньский призвал создать в Польше новый командный центр НАТО. «Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Брюнсюме (Нидерланды), где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — сказал он.
Польский вице-премьер считает, что альянс должен делать больше для урегулирования ситуации на Украине. «Первое — провести миротворческую миссию. Это возможно, конечно, только при одобрении Украиной. Второе — страны НАТО должны, наконец, предоставить оружие, о котором активно просит [президент Украины Владимир] Зеленский», — утверждал Качиньский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.