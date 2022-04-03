Глава Минфина ФРГ заявил, что ситуация на Украине сделает немцев беднее

«Война на Украине сделает нас всех беднее, например в свете того, что нам придется больше платить за импорт энергоносителей», — сказал Линдер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Министр также отметил, что правительство ФРГ попытается не допустить шока и поддержит нуждающихся граждан и предприятия, однако из-за ограниченности финансовых средств эти меры будут временными.
По его мнению, Германия должна обновить свою модель экономического роста.
Ранее федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что инфляция в Германии в марте 2022 года достигнет рекордного показателя в 7,3%. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозе продовольственного кризиса. Министры финансов Евросоюза также опасаются начала кризиса продовольствия на фоне уже возникшего энергетического кризиса.