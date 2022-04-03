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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Минфина ФРГ заявил, что ситуация на Украине сделает немцев беднее

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния граждан Германии. По его словам, ФРГ не сможет компенсировать потерю благосостояния граждан.

Источник: Reuters

«Война на Украине сделает нас всех беднее, например в свете того, что нам придется больше платить за импорт энергоносителей», — сказал Линдер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Министр также отметил, что правительство ФРГ попытается не допустить шока и поддержит нуждающихся граждан и предприятия, однако из-за ограниченности финансовых средств эти меры будут временными.

По его мнению, Германия должна обновить свою модель экономического роста.

Ранее федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что инфляция в Германии в марте 2022 года достигнет рекордного показателя в 7,3%. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозе продовольственного кризиса. Министры финансов Евросоюза также опасаются начала кризиса продовольствия на фоне уже возникшего энергетического кризиса.

Анастасия Ларина

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