WSJ узнала о попытке Шольца убедить Киев отказаться от вступления в НАТО

Канцер Германии Олаф Шольц в середине февраля предпринял попытку избежать эскалации между Россией и Украиной и постарался убедить президента Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО, пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, это произошло в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. Шольц предложил Зеленскому отказаться от намерений вступить в НАТО и объявить о своем нейтралитете, это стало бы частью более обширной сделки между странами Запада и Россией. Планировалось, что соглашение подпишут президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Это также дало бы Украине гарантии безопасности, отмечает газета.
Однако, встретившись с Шольцем, Зеленский отказался от предложения. Это вызвало беспокойство Берлина — «шансы на мир исчезали», пишет издание.
8 марта Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО. В Киеве понимают, что альянс «не готов принять Украину», так как опасается противоречий и конфронтации с Россией, добавил он. «Мы никогда не будем умолять о чем-то на коленях, мы не будем такой страной, и я не стану таким президентом», — пообещал Зеленский.
Позже он заявил о необходимости признать, что Украине «не войти» в НАТО.
Украинская и российская делегации ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине, состоялись уже несколько раундов. 29 марта глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский публично зачитал предложения Киева по соглашению с Россией. В них Украина в том числе допускала, что откажется от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию. В обмен Киев потребовал от Москвы не возражать против стремления Украины вступить в ЕС.
Мединский назвал эти предложения «конструктивным шагом к поиску компромисса».
2 апреля глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона выразила согласие со всеми предложениями Киева, кроме вопроса Крыма. Однако Мединский подчеркнул, что по проекту договора двух стран еще предстоит большая работа. «В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах, к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю», — сказал он.