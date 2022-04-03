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14:04 (мск), источник: ТАСС

Власти Чехии сообщили, что у страны есть запасы газа максимум на 34 дня

ПРАГА, 3 апреля. /ТАСС/. Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом заявил в воскресенье министр транспорта республики Мартин Купка, выступая в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Источник: Reuters

«Сейчас запасы где-то на уровне 480 млн куб. м газа, чего хватило бы, в зависимости от погоды, на 26−32 дня, а возможно, 34 [дня]», — сказал Купка.

Он проинформировал, что в мае вместе с министром финансов Збынеком Станъюрой и министром промышленности и торговли Йозефом Сикелой направится в Доху, где в конце марта побывал глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж, передавший личное приглашение главы республики Милоша Земана эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани посетить страну с визитом. «Готовится визит в Катар для установления торговых отношений», — отметил Купка.

Эксперты обеспокоены возможностью немедленного прекращения поставок в республику российского газа в связи с событиями на Украине и его резкого подорожания на мировом рынке. Чехия получает 16% потребляемой энергии путем переработки газа. Одной из лучших альтернатив этому виду сырья является, по их мнению, развитие национальной атомной энергетики.

Российский газ поступает в Чехию транзитом через Германию, в основном по газопроводу «Северный поток — 1».

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