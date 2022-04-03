В Словакии ответили на требование России платить в рублях за поставки газа

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», — сказал министр в эфире Словацкого ТВ.
Сулик напомнил, что Словакия закупает в РФ около 85% необходимого ей газа. Он отметил, что поддерживает диверсификацию поставок газа, но считает, что для этого необходимо несколько лет.
На решение актуальной ситуации с газом, по мнению Сулика, есть около шести недель. «Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — подчеркнул глава Минэкономики Словакии.