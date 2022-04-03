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16:05 (мск), источник: © РИА Новости

В Словакии ответили на требование России платить в рублях за поставки газа

ПРАГА, 3 апр — РИА Новости. Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну нельзя остановить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, то нужно будет платить в рублях.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», — сказал министр в эфире Словацкого ТВ.

Сулик напомнил, что Словакия закупает в РФ около 85% необходимого ей газа. Он отметил, что поддерживает диверсификацию поставок газа, но считает, что для этого необходимо несколько лет.

На решение актуальной ситуации с газом, по мнению Сулика, есть около шести недель. «Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — подчеркнул глава Минэкономики Словакии.

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