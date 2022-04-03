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17:12 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Грузии: страна не будет вводить экономические санкции против России

ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Руководство Грузии не будет вводить экономические санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как действует исходя из национальных интересов, сказал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Источник: РИА "Новости"

«Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдёт, и я хочу ещё раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа», — заявил премьер журналистам.

По его словам, никто не сможет переубедить его поменять позицию по этому вопросу.

Ранее премьер уже сообщал, что Грузия не присоединится к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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