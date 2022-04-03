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21:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Ветеран заявил о желании Запада сделать из Бучи новую Сребреницу

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил о желании Запада сделать из ситуации в украинской Буче новую Сребреницу.

Источник: AFP 2022

По его словам, с помощью фальшивых материалов Россию хотят обвинить в геноциде местного населения, передает РИА Новости.

«Совершенно очевидный очередной фейк. Такие вещи мы уже проходили. Подобное было в Сребренице, в Сирии. Все же сейчас видят, что якобы убитый поднимается с земли, когда проезжает машина с оператором», — сказал ветеран. Он указал на то, что Буча является не первой провокацией со стороны Украины. «Помните беременную модель в Мариуполе, где якобы был авианалет на роддом? Прошло две недели, и она сама же говорит, что все это неправда», — напомнил Гончаров.

При этом западным странам признания этой женщины не нужны, считает ветеран. «Да там никто об этом случае уже не помнит. Там у людей клиповое мышление, они заряжены только на что-то новое», — подытожил он.

3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Там назвали эти сообщения провокацией.

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