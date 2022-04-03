МО РФ: Украина сорвала гуманитарные операции по вывозу граждан из Мариуполя

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона сорвала гуманитарные операции, в рамках которых планировалось эвакуировать мирных граждан и иностранцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — заявил Мизинцев.
По словам генерал-полковника, в результате гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста двое суток ожидала прекращения огня со стороны националистов и подтверждения от Киева введения «режима тишины» в районах сбора (город Бердянск, поселок городского типа Мангуш). Однако режим тишины до сих пор не обеспечен.
Мизинцев подчеркнул, что российская сторона создавала все условия, чтобы мирные жители и иностранные граждане могли выехать из Мариуполя в Бердянск, далее наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), а также морским транспортом по избранным направлениям. «Полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы», — добавил он.
Дополнительные гуманитарные коридоры
Российская сторона готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные гуманитарные коридоры на любых направлениях для эвакуации мирных жителей и иностранцев, сообщил Мизинцев.
«Ежедневно с 10:00 мск Вооруженные силы России открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. В постоянной готовности к приему беженцев содержится достаточное количество пунктов пропуска на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, при необходимости мы готовы в кратчайшие сроки развернуть работу дополнительных гуманитарных коридоров на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан», — сказал он.
По словам Мизинцева, украинской стороной на текущие сутки заявлено семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в сторону России.
При этом Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик, неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах. Также Россия оперативно реагирует на все позитивные гуманитарные инициативы, поступающие от иностранных государств и международных организаций.
Коридор из Мариуполя в Бердянск
Россия вновь откроет гуманитарный коридор для иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя и готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Российская Федерация исключительно из гуманных целей по инициативе турецкой стороны с 06:00 мск 4 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», — сказал генерал-полковник.
Он напомнил, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов.
«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», — отметил Мизинцев.
По его словам, ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.
«Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора транслируется круглосуточно, каждые 15 минут, по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — сообщил генерал-полковник.
Он в очередной раз предупредил все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. «Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины», — добавил Мизинцев.
Россия рассчитывает на поддержу Турции в вопросе выполнения Киевом обязательств по созданию гуманитарного коридора и соблюдению режима тишины при эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, Россия в понедельник готова вновь открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. «Но успех указанной гуманитарной операции зависит только от украинской стороны. По причине того, что боевики националистических формирований фактически не подчиняются официальному Киеву, продолжают постоянные обстрелы заявленных гуманитарных коридоров, украинская сторона ни разу не выполнила своих обязательств по эвакуации граждан, ни одна гуманитарная колонна с западного направления так и не смогла зайти в Мариуполь», — сказал Мизинцев.
«Рассчитываем на поддержку турецких коллег, в том, чтобы добиться от украинских властей неукоснительного выполнения обязательств по созданию гуманитарного коридора и соблюдению режима тишины в период проведения операции по эвакуации граждан на мариупольском направлении», — отметил он.
Он сообщил, что Россия акцентирует внимание Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других международных организаций на бесчеловечной, преступной политике официального Киева в отношении граждан и циничные нарушения международного гуманитарного права.