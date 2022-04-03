РФ потребовала созыва заседания СБ ООН 4 апреля из-за ситуации в Буче

ООН, 3 апреля. /ТАСС/. Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля из-за провокации в Буче. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля, — сказал дипломат. — Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей “на чистую воду”.
В Минобороны России заявили в воскресенье, что Вооруженные силы РФ полностью покинули населенный пункт Буча в Киевской области еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В ведомстве также подчеркнули, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.