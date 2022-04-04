09:48 (мск), источник: РБК
Верховный суд поддержал поправки об ответственности за исполнение санкций
Согласно инициативе, ответственность будет предусмотрена в том числе за отказ работать с попавшими под санкции российскими банками.
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Верховный суд поддержал поправки в закон о наказании за исполнение на территории России санкций, сообщил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас в Telegram.
«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — написал сенатор.
Клишас ранее сообщал, что поправки внесут на рассмотрение в Госдуму 4 апреля. О подготовке соответствующей инициативы в Уголовный кодекс 14 марта сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он отмечал, что ответственность будет предусмотрена в том числе и за отказ работать с попавшими под ограничения банками.
По словам Турчака, сейчас есть случаи, когда российские компании, в том числе с госучастием, отказываются от работы с подсанкционными банками «под предлогом того, что они сами рискуют попасть под ограничения».
Также он утверждает, что некоторые «недобросовестные конкуренты» активно призывают не работать с компаниями под санкциями.
После начала военной спецоперации России на территории Украины страны Запада, включая США и ЕС, ввели несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись как физических лиц, так и крупных промышленных и финансовых организаций, а также резервов Центробанка. Под различные ограничения также попали российские банки, среди них — ВТБ, Сбербанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк.
Поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за разработку санкций иностранных государств по отношению к России, а также за исполнение таких санкций, вносились в Госдуму в 2018 году. Авторы инициативы предлагали наказывать нарушителей до четырех лет лишения свободы или штрафом до 600 тыс. руб. В мае того же года поправки были приняты в первом чтении, однако против них выступил бизнес.
В начале марта этого года президент Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России. В Уголовный кодекс добавлена статья 284.2. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., ограничения свободы на срок до трех лет, ареста на срок до шести месяцев, лишения свободы до трех лет.