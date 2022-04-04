ЦРУ опубликовало доклад о разработке «кибернетической телепатии» в СССР

Об этом сообщает издание Vice.
В документах подробно описаны беседы агента американской разведки с советскими учеными об интересе СССР к развитию экстрасенсорного восприятия. Некоторые ученые в США и Советском Союзе, пишет Vice, полагали, что можно установить прямую связь между людьми и машинами посредством телепатии. Отчеты ЦРУ показали, что страны не продвинулись далеко в достижении этой цели.
Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг ранее заявил, что отношения США с Россией застряли в далеком прошлом, а Москву американцы до сих пор воспринимают как «империю зла».
В своей статье он сравнил ситуацию вокруг Украины с холодной войной. Тогда все, что было связано с СССР, представлялось американцами в негативном ключе, считает Вайсберг.