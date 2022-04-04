Почему дикие животные пробираются на дачи и чем это угрожаетС приходом весны и началом дачного сезона на территориях частных домов можно заметить диких зверей или птиц
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
11:25 (мск), источник: Газета.Ру

ЦРУ опубликовало доклад о разработке «кибернетической телепатии» в СССР

Советский Союз активно разрабатывал технологии экстрасенсорного восприятия и пытался развивать «кибернетическую телепатию», говорится в недавно опубликованных отчетах ЦРУ за 1963 и 1964 годы.

Источник: Reuters

Об этом сообщает издание Vice.

В документах подробно описаны беседы агента американской разведки с советскими учеными об интересе СССР к развитию экстрасенсорного восприятия. Некоторые ученые в США и Советском Союзе, пишет Vice, полагали, что можно установить прямую связь между людьми и машинами посредством телепатии. Отчеты ЦРУ показали, что страны не продвинулись далеко в достижении этой цели.

Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг ранее заявил, что отношения США с Россией застряли в далеком прошлом, а Москву американцы до сих пор воспринимают как «империю зла».

В своей статье он сравнил ситуацию вокруг Украины с холодной войной. Тогда все, что было связано с СССР, представлялось американцами в негативном ключе, считает Вайсберг.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Германии заявили о смягчении требований в оплате газа за рубли
Украинский бизнесмен подаст иск против России по возмещению ущерба
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь