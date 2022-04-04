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12:16 (мск), источник: Известия

Премьер Японии Кисида допустил новые санкции из-за видео в Буче

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил Россию в связи с публикацией видео из украинской Бучи, которое Минобороны РФ ранее признало фейком, и заявил о возможности расширения антироссийских санкций. Об этом глава японского кабмина заявил 4 апреля в эфире телеканала NHK.

Политик осудил действия в отношении мирных жителей, назвав произошедшее нарушением международного права.

«Нам известно, что в мировом сообществе растет осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права», — добавил он.

По словам Кисиды, Япония может ввести дополнительные антироссийские санкции.

3 апреля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал власти страны усилить антироссийские санкции. По его словам, это поможет добиться мира на Украине.

Если специальная операция России на Украине затянется, то японским компаниям будет чрезвычайно трудно продолжать вести свой бизнес на территории РФ, добавил он.

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