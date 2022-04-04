Госдума пригласит Нуланд для дачи разъяснений по биолабораториям на Украине

Яровая является сопредседателем парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Сегодня, 4 апреля, прошло заседание этой комиссии. Вице-спикер Госдумы рассказала, что по договоренности с МИД РФ «запущена процедура направления официального приглашения в Россию» замгоссекретаря США. С 2 по 9 апреля она будет в Европе, поэтому российская сторона считает, что у Нуланд «не будет оснований сказать о том, что она находится далеко и что у нее график, который не позволяет дать ответы на эти вопросы».
«Это, знаете, тест на честность, потому что если Нуланд подтвердила, что лаборатории на территории Украины есть и они имеют к этому отношение, значит она может и ответить на вопросы, для чего они создавались», — пояснила Ирина Яровая, которую цитирует пресс-служба Госдумы.
В марте заместитель госсекретаря США рассказала на слушаниях в американском Сенате, что на Украине были объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон опасаются, что накопленные там материалы попадут в руки российским войскам. Минобороны РФ утверждало, что 24 февраля, в день начала российской военной операции, сотрудники лабораторий уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.