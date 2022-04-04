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12:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума пригласит Нуланд для дачи разъяснений по биолабораториям на Украине

Россия по дипломатическим каналам направила приглашение заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. От нее хотят потребовать дачи разъяснений насчет якобы находящихся на Украине биолабораторий, финансируемых США, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Источник: AP 2022

Яровая является сопредседателем парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Сегодня, 4 апреля, прошло заседание этой комиссии. Вице-спикер Госдумы рассказала, что по договоренности с МИД РФ «запущена процедура направления официального приглашения в Россию» замгоссекретаря США. С 2 по 9 апреля она будет в Европе, поэтому российская сторона считает, что у Нуланд «не будет оснований сказать о том, что она находится далеко и что у нее график, который не позволяет дать ответы на эти вопросы».

«Это, знаете, тест на честность, потому что если Нуланд подтвердила, что лаборатории на территории Украины есть и они имеют к этому отношение, значит она может и ответить на вопросы, для чего они создавались», — пояснила Ирина Яровая, которую цитирует пресс-служба Госдумы.

В марте заместитель госсекретаря США рассказала на слушаниях в американском Сенате, что на Украине были объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон опасаются, что накопленные там материалы попадут в руки российским войскам. Минобороны РФ утверждало, что 24 февраля, в день начала российской военной операции, сотрудники лабораторий уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

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Лаура Кеффер

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