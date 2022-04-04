Песков: Россия категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче

Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников, как минимум прислушались к нашей аргументации.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
«Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению», — указал представитель Кремля. Он подчеркнул, что этим материалам «нельзя доверять»: специалистами из Минобороны в них выявлены «признаки видеоподлогов и различных фейков — тех или иных». «Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений», — добавил Песков.
«Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — отметил Песков. Поэтому, продолжил он, Москва выступила с инициативой «рассмотреть эту тему в Совбезе». «Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная», — констатировал Песков.
Он не стал рассуждать о том, как, с точки зрения Кремля, должно проводиться расследование, кто в нем должен участвовать. «Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, но как минимум сама инициатива вынести эту тему на площадку Совбеза говорит о том, что Россия хочет и фактически требует обсуждения на международном уровне», — указал пресс-секретарь президента.
В ответ на вопрос, считают ли в Кремле фейками фото и видео из Бучи, снятые и опубликованные международными агентствами, Песков отметил: «Я не знаю, о каких именно видео говорите вы». «Я не знаком с этим репортажем, — пояснил он, отвечая на реплику журналиста Би-би-си со ссылкой на собственный материал. — Мы говорим о тех кадрах, которые, собственно, легли в основу тех обвинений, которые начали звучать».
В Кремле не комментируют, как эта ситуация может отразиться на переговорах делегаций РФ и Украины. «Мы это пока никак не комментируем. Я пока не располагаю информацией о графике продолжения переговоров», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он также оставил без ответа вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, если переговоры с Украиной станут бессмысленными, и что должно произойти, чтобы у Киева не осталось вариантов кроме капитуляции.
В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях.