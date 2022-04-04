Захарова: Великобритания не согласилась провести заседание Совбеза ООН по Буче

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», — заявила Захарова.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией.
Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов». Захарова ранее заявила, что цель «очередного преступления киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. По ее словам, заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов», не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю».
Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. По его словам, есть «очень четкие улики», которые указывают на причастность российских военных к случившемуся.