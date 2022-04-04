16:14 (мск), источник: РБК
Песков посоветовал Кадырову не устраивать соревнования в патриотизме
Накануне глава Чечни заявил о «несозревшей» шкале приоритетов пресс-секретаря президента. Так он отреагировал на слова Пескова о патриотизме.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на критику его понимания патриотизма со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно. Тем более, когда мы все должны быть объединены вокруг нашей страны и нашего президента», — сказал он журналистам, сообщает корреспондент РБК.
2 апреля пресс-секретарь президента в интервью «Беларусь 1» призвал не считать «врагами государства» тех, кто уехал из России на фоне военной операции на Украине. К их числу он отнес Ксению Собчак и Ивана Урганта. Последний выступил против военной операции и уехал из России с семьей. Телеведущий говорил, что речь идет об отпуске и он вернется.
Накануне Кадыров отреагировал на слова Пескова. «Я и не знал, но оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — сказал Кадыров.
Помимо этого, Кадыров удивился реакции пресс-секретаря на присвоение ему звания генерал-лейтенанта. 28 марта чеченские власти заявили, что президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Тогда Песков сказал, что не видел документ и не может прокомментировать эти данные.
Глава Чечни подчеркнул, что вместе с силовиками днем и ночью занимается проведением военной операции. «Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше “не видел указа”, — ответил на это Кадыров.
Он назвал шкалу приоритетов Пескова «несозревшей». «Надо с этим что-то делать», — отметил глава Чечни.
На тему патриотизма накануне также высказывался зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — убежден Медведев. Тему патриотизма он назвал «чрезвычайно непростой». «У тех, кто любит Родину, — очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — добавил он. Две недели назад, 25 марта, предательством Медведев назвал критику руководства страны в условиях проведения специальной военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Через два дня Кадыров сообщил, что в ней участвуют чеченские подразделения. В конце марта он заявил, что вместе с сыном Адамом, мэром Грозного и другими чеченскими чиновниками приезжал в Мариуполь.