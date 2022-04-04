Лавров назвал фотографии из Бучи «очередной фейковой атакой»

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами», — сказал Лавров на встрече с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом (цитата по «РИА Новости»).
В произошедшем в Буче он обвинил «украинских представителей и их западных покровителей». Кроме этого, Сергей Лавров считает, что в контексте военных действий на Украине продолжаются «попытки политизировать гуманитарные вопросы и даже спекулировать на них».
Вечером 2 апреля в интернете стали распространяться фотографии погибших мирных жителей со связанными белыми лентами руками, которые сняли после отвода российских войск из украинской Бучи. Украина заявляла, что в смертях мирных жителей виноваты российские военные.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало фотографии погибших гражданских «провокацией».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не причастна к происшедшему. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование происшедшего.