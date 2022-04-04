Россия возобновит авиасообщение с 52 «дружественными странами»

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Сейчас они [авиакомпании] могут летать без ограничений в 15 стран, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сказал премьер.
Мишустин добавил, что правительство по-прежнему намерено поддерживать внутренний туризм, в том числе с помощью программ по льготному кредитованию для инвесторов в гостиничный бизнес. «Те, кто станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств: для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», — пояснил глава кабмина.