Пенсии по инвалидности в России будут назначаться автоматически

«Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — заявил глава кабинета министров на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме.
Ранее министерство труда и социальной защиты России представило законопроект, который расширяет спектр возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. В документе предлагается изменить квоту по трудоустройству инвалидов. Предполагается, что службы занятости при обращении людей с инвалидностью окажут им помощь.
В январе профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о росте пенсии в 2022 году. По ее словам, индексация пенсии по инвалидности составила 5,9 процента.