16:56 (мск), источник: Ведомости
Как Виктор Орбан победил на выборах в Венгрии
Оппозиция не смогла найти столь же яркого лидера.
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Придерживающаяся партнерского курса в отношениях с Россией правящая коалиция в Венгрии, сформированная партией премьера Виктора Орбана ФИДЕС и Христианско-демократической народной партией (ХДНП), победила с большим перевесом на выборах в венгерское национальное собрание.
По итогам обработки 98,96% голосов она набрала 53,29%, сообщает Национальное избирательное бюро страны.
Результат, превзошедший предвыборные опросы, позволяет правящей коалиции в следующие пять лет занимать больше мест в парламенте, чем по итогам прошлых выборов — 135 из 199 (в 2018 г. она получила 49,27% голосов и 133 места в парламенте) и иметь там квалифицированное большинство. Явка на выборах составила 68,7%.
О победе правящей коалиции Орбан заявил еще в ночь на 4 апреля. «Мы одержали крупную победу. Ее видно даже с Луны и точно — из Брюсселя. Христианские демократы, буржуазные консерваторы, патриотическая политика победили. Мы посылаем сообщение Европе, что это не прошлое, это будущее», — сказал премьер-министр (цитата по Index). Соперником ФИДЕС — ХДНП выступила широкая коалиция шести оппозиционных партий «Объединившиеся для Венгрии» как крайне правого («Йоббик»), так и левого («Демократическая коалиция») спектра. Она набрала 34,89% голосов.
Предвыборные опросы не смогли предсказать такую победу. Согласно опросу IDEA, проведенному в канун выборов, правящую коалицию готовы были поддержать 50% опрошенных венгров, а оппозиционную — 45%. Такие же цифры показывал опрос, проведенный по заказу Politico.eu.
Орбан до начала специальной операции на Украине имел самые тесные среди лидеров восточноевропейских стран — членов ЕС контакты с президентом России Владимиром Путиным. Россия и Венгрия сотрудничали по проекту расширения АЭС «Пакш» и заключили осенью прошлого года долгосрочный 10-летний контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год с «Газпромом».
Евросоюз не будет жестко реагировать на победу Орбана, так как не намерен усиливать внутренние конфликты на фоне боевых действий на Украине, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Между Венгрией и Брюсселем противоречия существуют уже давно, и в принципе ряд стран Восточной Европы расходятся с ЕС по важным вопросам, в том числе — по какому пути будет развиваться союз и нужно ли углублять интеграцию. Конфликт Будапешта с европейскими чиновниками, отмечает Бельский, уже имеет зримое воплощение — так, Венгрии не выдают средства на постковидное восстановление. Победа же Орбана объясняется просто. Он — харизматичный политик с огромным опытом, а оппозиция так и не смогла выдвинуть столь же яркую фигуру, резюмирует Офицеров-Бельский.
В победе Орбана нет большой неожиданности, его позиции внутри страны сейчас весьма сильны, поясняет ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин. Оппозиция, состоящая из разнообразных политических сил, не смогла выдвинуть альтернативу Орбану и проиграла. По словам Стыкалина, Орбан осознает экономическую зависимость от России и потому учел волю массового избирателя накануне решающих парламентских выборов. При этом записывать Орбана в союзники России и утверждать, что он поддерживает спецоперацию на Украине, некорректно — Венгрия просто придерживается своей особой позиции, резюмирует эксперт.