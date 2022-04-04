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18:56 (мск), источник: © РИА Новости

Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ужесточит санкции против России на фоне сообщений о многочисленных жертвах среди мирных жителей в киевском предместье Буча.

Источник: © РИА Новости

«То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да… Да, я буду продолжать наращивать санкции», — сказал он журналистам.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Байден вновь назвал Путина «военным преступником», но заявил о необходимости продолжить сбор информации.

«Нам нужно собрать все детали, чтобы можно было провести суд по военным преступлениям», — заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

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