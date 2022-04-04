Байден призвал ввести новые санкции против России из-за событий в Буче

«То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да… Да, я буду продолжать наращивать санкции», — сказал он журналистам.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Байден вновь назвал Путина «военным преступником», но заявил о необходимости продолжить сбор информации.
«Нам нужно собрать все детали, чтобы можно было провести суд по военным преступлениям», — заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.