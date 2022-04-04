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18:47 (мск), источник: © РИА Новости

У Пентагона нет независимого подтверждения событий в Буче

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча, которую в российском Минобороны назвали информационной провокацией.

Источник: © РИА Новости

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче… Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», — сказал он журналистам.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

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