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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров описал ход переговоров России и Украины

Лавров заявил, что украинская сторона оценивает предложения Москвы с большим реализмом.

Источник: РИА "Новости"

Интенсивность переговоров России и Украины после встречи в Стамбуле возросла, и киевская сторона стала с большим реализмом оценивать предложения Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с безопасностью Украины, а также статусом Крыма, а также республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО, что о вступлении в НАТО следует забыть.
Сергей Лавров
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