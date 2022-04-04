20:22 (мск), источник: Lenta.Ru
Лавров описал ход переговоров России и Украины
Лавров заявил, что украинская сторона оценивает предложения Москвы с большим реализмом.
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Интенсивность переговоров России и Украины после встречи в Стамбуле возросла, и киевская сторона стала с большим реализмом оценивать предложения Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с безопасностью Украины, а также статусом Крыма, а также республик Донбасса — ДНР и ЛНР.
Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО, что о вступлении в НАТО следует забыть.