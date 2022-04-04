Самые нелепые причины, по которым задерживали рейсыЗаклинившая дверь и капризный пилот
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
12Весенний фестиваль Холи в Индии
21:10 (мск), источник: РБК

Франция вышлет «множество» российских дипломатов

Франция решила выслать «множество» российских дипломатических сотрудников, передает Le Figaro со ссылкой на заявление МИД Франции.

Источник: AP 2022

В Париже считают их деятельность «противоречащей интересам ее безопасности». Число высылаемых дипломатов ведомство не уточнило. Как передает BFMTV, МИД решил выслать около 30 россиян, имеющих дипломатический статус.

Ранее 4 апреля российских дипломатов решила выслать Германия.

Справка
К чему пришли Москва и Киев на переговорах во дворце османских султановИ о каких ключевых разногласиях говорят эксперты.
 Кремль отреагировал на кадры из Бучи с убитыми мирными гражданами
Песков ответил на критику Кадырова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь