21:10 (мск), источник: РБК
Франция вышлет «множество» российских дипломатов
Франция решила выслать «множество» российских дипломатических сотрудников, передает Le Figaro со ссылкой на заявление МИД Франции.
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В Париже считают их деятельность «противоречащей интересам ее безопасности». Число высылаемых дипломатов ведомство не уточнило. Как передает BFMTV, МИД решил выслать около 30 россиян, имеющих дипломатический статус.
Ранее 4 апреля российских дипломатов решила выслать Германия.