21:44 (мск), источник: ТАСС
Госдеп: США не теряют заинтересованности в выработке с Россией договора на смену ДСНВ
ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не теряет заинтересованности в выработке с РФ соглашения на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но этот разговор сейчас не ведется. Об этом рассказала в понедельник на брифинге в Госдепартаменте заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.