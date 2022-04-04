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21:44 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: США не теряют заинтересованности в выработке с Россией договора на смену ДСНВ

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не теряет заинтересованности в выработке с РФ соглашения на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но этот разговор сейчас не ведется. Об этом рассказала в понедельник на брифинге в Госдепартаменте заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент мы не можем поддерживать диалог с Россией в связи с ситуацией, с которой мы сталкиваемся [на Украине] <…>. Однако в США по-прежнему идет работа, чтобы, когда придет время, мы смогли начать вновь взаимодействовать с ними. Заинтересованность никуда не делась. У нас все еще есть важные вопросы, которые нужно решить, в числе которых другой договор о сокращении стратегических вооружений. Просто сейчас мы не в том положении, чтобы вести подобные дискуссии», — сказала она.

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