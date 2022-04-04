Штайнмайер назвал ошибкой поддержку «Северного потока-2»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибочной свою поддержку проекта «Северный поток-2», передает Tagesshau.
«Моя приверженность “Северному потоку-2”, очевидно, была ошибкой. Мы были привержены мосту, в который Россия больше не верила и от которого нас предостерегали партнеры», — сказал Штайнмайер, который ранее назвал энергетику «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой».
По словам президента, попытка создать общий европейский дом, в который войдет и Россия, провалилась. «Мы провалили попытку включить Россию в общую архитектуру безопасности», — сказал он.
Президент ФРГ добавил, что при нынешнем руководстве России не видит перспектив «возвращения к статус-кво». По словам Штайнмайера, ни одна страна, кроме Украины после 2014 года, не повлияла так сильно на его работу.
Немецкого президента ранее раскритиковал украинский посол Андрей Мельник. По его словам, для Штайнмайера отношения с Россией остаются «чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило».
В конце февраля президент ФРГ заявил, что трудности из-за боевых действий на Украине не обойдут стороной жителей Германии. «Наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго», — сказал Штайнмайер.
22 февраля Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». На следующий день США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании. Компанию и исполнительного директора Маттиаса Варнига внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало документ, согласно которому инвесторы должны завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями до 2 марта 2022 года.