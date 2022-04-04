Экс-постпред США в ООН Хейли предрекла банкротство Америки из-за Байдена

Политика американской власти во главе с президентом США Джо Байденом приведёт страну к банкротству. Такое мнение в колонке для телеканала Fox News высказала экс-постпред Соединённых Штатов в ООН Никки Хейли.
«Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит наша национальная безопасность», — так дипломат прокомментировала возросшие расходы бюджета Штатов.
Как полагает Хейли, США переживают худшие времена для подобной политики и теперь под угрозой будущее страны. Вместо того чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и Конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства, указала бывший постпред США в ООН. Также она отметила, что сейчас обе партии в американском Конгрессе заражены «пандемией перерасхода»: траты бюджета на треть превышают доковидный уровень, а Белый дом намерен ещё и налоги повысить на два с половиной триллиона долларов, что грозит лишить будущего молодых американцев. Хейли спрогнозировала, что это всё может закончиться банкротством США.
Кроме того, дипломат заметила, что госдолг Соединённых Штатов превысил 30 триллионов долларов и за десять лет вырос втрое, причём он продолжит увеличиваться. Экс-постпред Штатов ООН также обратила внимание на «наступающий по всем фронтам» Китай и призвала вкладываться в сдерживание внешнеполитических соперников — Пекина, Москвы и Тегерана.
«Государственный долг ведёт нас в никуда, но откуда-то он берётся. И это американский народ», — подчеркнула Хейли.
Она поведала, что, наращивая долг и повышая налоги, американская администрация лишает денег жителей страны. В итоге Вашингтон начинает проигрывать экономически. По мнению Хейли, в ближайшее время Китай обойдёт США по объёму ВВП. Дипломат потребовала взять расходы под жёсткий контроль, прекратив выплату компенсаций и остановив «корпоративное иждивенчество». Также она призвала ограничить торговлю с РФ, КНР и рядом других «врагов» и перезаключить сделки со странами Запада, Японией и Индией на более выгодных для Штатов условиях.
Ранее бывший вице-президент Штатов Майк Пенс признал Байдена худшим лидером США. Политик отметил, что всего за 14 месяцев с момента инаугурации нынешнего главы Белого дома Соединённые Штаты получили тяжелейшую инфляцию, миграционный кризис и резкий рост цен на бензин.