22:49 (мск), источник: ТАСС
Небензя заявил, что Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче
Россия считает беспрецедентным случаем в истории ООН отказ Великобритании провести заседание Совбеза по ситуации в Буче.
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ООН, 4 апреля. /ТАСС/. Отказ провести заседание СБ ООН по ситуации в Буче свидетельствует об истинном отношении Запада к Украине. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной провокации в Буче.
«С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию», — отметил Небензя. Дипломат подчеркнул, что российские военнослужащие «не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению». «У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности [ООН]», — заявил постпред РФ.
Отказ Великобритании собрать встречу Совета Безопасности ООН по запросу России для обсуждения событий в Буче стал беспрецедентным в практике Совбеза, заявил Небензя.
«То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», — сказал он.
Небензя также не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить запрошенную РФ встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», — сказал он.
Ранее британское председательство СБ ООН решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник. Однако, согласно уставу ООН, председатель обязан собрать встречу Совбеза в течение 24 часов после получения запроса об этом.
Никаких свидетельств зверств после ухода российских военных из Бучи не было, добавил постоянный представитель.