Лавров заявил, что в позиции Украины появилось больше реализма по Крыму, ДНР и ЛНР

«Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО, и о вступлении в НАТО стоит забыть. Больше реализма в необходимости закрепить в договоре нейтральный статус и, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали последние несколько месяцев из уст украинских руководителей», — добавил министр.
Дипломат также указал, что как этот реализм «будет переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять», цитирует «Газета.Ru».
Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что украинская делегация будет руководствоваться своими национальными интересами, а не слушать «советчиков издалека».
«Я бы сказал, не переговоры влияют на ход операции, а те внешние игроки, которые пытаются этим переговорам помешать и как можно дольше сохранять боестолкновения на земле. Мы знаем, кто такие советы дает нашим украинским соседям, и знаем, что это делается с очень негодными целями, с целями, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа, с интересами безопасности Украины и в целом безопасности в регионе ОБСЕ, в нашем европейском регионе», — сказал он.
Также сообщается, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться для закрепления результата на российско-украинских переговорах.
Ранее в этот день Зеленский отметил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией. 31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины.
В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.
29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской пуще. После этого переговоры продолжались по видеосвязи.
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.