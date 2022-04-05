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00:23 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались почти 300 украинских морпехов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе.

Источник: © РИА Новости

«Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-обрмп ВМСУ) сегодня (в понедельник — ред.) в Мариуполе сдались в плен российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных перейти на «правильную сторону» и «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа». Он добавил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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