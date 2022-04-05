Блинкен заявил о завершении эпохи, пришедшей на смену холодной войне

Эпоха после холодной войны подошла к концу, поскольку Китай бросил вызов сложившемуся мировому порядку. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
«Напористый Китай бросает вызов мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершается», — сказал он на церемонии установки бюста 61-го руководителя Госдепа США Джеймса Бейкера.
При этом сам 91-летний Бейкер, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что Запад стремится не допустить распространения насилия и предотвратить обострения международной ситуации.
Ранее сообщалось, что бывший постпред США в ООН Никки Хейли предрекла банкротство Америки из-за политики нынешних властей страны во главе с президентом Джо Байденом.