Глава ДНР поручил подготовить документы по денацификации

Пушилин объяснил необходимость таких документов тем, что в нынешних условиях законодательство по противодействию экстремистской деятельности «не решает всех вопросов, нужен более широкий инструментарий по искоренению и недопущению неонацистских и националистических проявлений».
Также ГКО принял решение о координации усилий военных и правоохранительных органов ДНР. На заседании рассматривались вопросы по налаживанию жизнедеятельности освобожденных территорий, такие как обеспечение населения всем необходимым, оперативное снабжение медицинскими препаратами больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, работа предпринимателей. Пушилин подчеркнул, что заседания ГКО ДНР будут проходить ежедневно.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал неактуальным вопрос нахождения республики в составе Украины. По его словам, после того, как ДНР была признана несколькими государствами, в том числе Россией, нахождение республики в составе Украины «уже невозможно».
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР к нему обратились их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.