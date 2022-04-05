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02:18 (мск), источник: © РИА Новости

КНДР пригрозила применить ядерное оружие против Южной Кореи

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие, если Южная Корея «пойдет на военную конфронтацию», передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: AFP/KCNA VIA KNS

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — цитирует агентство слова Ким Ё Чжон.

Она также отметила, что было «очень большой ошибкой» со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против КНДР.

Ранее Ким Ё Чжон назвала южнокорейского министра обороны «мусором» за слова о возможности превентивного удара по КНДР и предупредила о трагических последствиях таких слов для Сеула. Она осудила высказывание южнокорейского министра обороны Со Ука, который 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее. Министр подчеркнул способность армии наносить удары по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам» в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку «передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера».

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