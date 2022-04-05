Постпред РФ представил журналистам в ООН свидетельства постановки событий в Буче

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел в понедельник экстренную пресс-конференцию, после того как председательствующая в апреле в Совете Безопасности Великобритания дважды за сутки отклонила российские запросы об организации заседания по событиям в Буче. В ходе брифинга посол представил журналистам свидетельства постановки провокации в украинском городе, а также прокомментировал намерения Вашингтона и Лондона инициировать голосование по исключению России из Совета ООН по правам человека.
Ранее в понедельник британский постпред при всемирной организации Барбара Вудворд объяснила отказ организовать заседание тем, что решение о графике встреч принимает председатель в соответствии с правилами. На 5 апреля в Совбезе намечено заседание по запросам России и Украины. По утверждению Вудворд, проведение консультаций во вторник позволит получить больше информации и заслушать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Небензя в ответ напомнил, что Россия никогда не препятствовала созыву встреч СБ ООН: ни в выходные, ни в праздники. По его словам, нынешнее поведение Великобритании является беспрецедентным в практике Совбеза. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», — сказал российский постпред. Согласно Уставу ООН, председатель обязан собрать встречу Совбеза в течение 24 часов после получения запроса. Россия считает, что Великобритания тем самым показывает настоящее отношение западных стран к украинскому народу.
На пресс-конференции российские дипломаты представили видеозаписи из Бучи, снятые сразу после ухода из города российских военных: тел погибших на улицах не было. Запечатленные на кадрах украинские военные и мэр города находились в приподнятом настроении, заявляли о своей «победе», ни о каких убийствах не упоминали.
Василий Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам против мирного населения в Буче. «С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию», — отметил он.
Постпред РФ обратил внимание на то, что на протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, «не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них».
Небензя сообщил о наличии у России фактических доказательств провокации в Буче: «Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности».
«Видеозаписи, которые я представил, <…> не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка. Мы представим этому новые доказательства», — сказал он.
Вместе с тем дипломат обратил внимание на высказывания украинских властей. «[Президент Украины] Владимир Зеленский, когда посетил Бучу, намекнул, что этот инцидент оправдывает нецивилизованный ответ, тем самым, по сути, он подтвердил, что киевский режим рассматривает геноцид как метод ведения войны», — отметил он.
Отвечая на вопрос о необходимости проведения независимого расследования, Небензя констатировал, что неоднократно проводившиеся ранее так называемые независимые разбирательства на деле такими не были, а являлись политически мотивированными.
США и Великобритания намерены провести в Генеральной Ассамблее ООН голосование по отстранению России от участия в Совете по правам человека. По словам Барбары Вудворд, вопрос о приостановке права голоса России будет поднят на Генассамблее «в ближайшие дни».
Небензя назвал подобные попытки невообразимыми. «Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной», — отметил он. На вопрос о прекращении огня постпред указал на то, что именно западные страны не дали принять в СБ ООН соответствующую российскую резолюцию.
В результате нынешней западной кампании, обратил внимание Небензя, россиян притесняют в Европе только на основании наличия у них российского паспорта. В то время как в России нет ксенофобии по отношению к украинцам.
В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейковой атакой ситуацию в Буче.