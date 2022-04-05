04:20 (мск), источник: ТАСС
Кулеба заявил, что дипломатия не является главным путем к миру на Украине
Также глава МИД считает, что страны Запада должны обеспечить Киев всем необходимым ему вооружением.
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ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что дипломатия не является главным путем урегулирования конфликта в стране. Такую точку зрения глава украинского внешнеполитического ведомства высказал во вторник в интервью британской вещательной корпорации BBC.
«Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя», — заявил Кулеба.
Он также добавил, что после событий в Буче страны Запада должны обеспечить Украину всем необходимым ей вооружением.
В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейковой атакой ситуацию в Буче.