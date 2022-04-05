06:16 (мск), источник: Life.ru
Президент Южной Осетии заявил, что в республике могут состояться два референдума
По словам Бибилова, сначала республика должна войти в состав РФ, а потом должен начаться процесс объединения Осетий.
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В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый — по вопросу присоединения к России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.
«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — сказал Бибилов в интервью РИА «Новости».
Президент республики добавил, что примеры объединения российских регионов уже имеются. Соответственно, должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа развития ситуации, объединение осетин и Осетий, заключил глава республики.
Ранее в Госдепе заявили, что США не признают возможное вхождение Южной Осетии в состав РФ. Представитель ведомства отметил: в Вашингтоне придерживаются позиции, что республика является грузинской территорией.