06:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Посол России призвал США уделять внимание фактам
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон уделять внимание фактам. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.
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Антонов также заявил, что Соединенным Штатам следует «прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов».
По его словам, они блокируют мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, а также терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию.
Ранее Антонов опроверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. «Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал он.