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06:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол России призвал США уделять внимание фактам

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон уделять внимание фактам. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Источник: РИА "Новости"

Антонов также заявил, что Соединенным Штатам следует «прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов».

По его словам, они блокируют мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, а также терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию.

Ранее Антонов опроверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. «Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал он.

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