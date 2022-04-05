МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

«Сегодня более 650 тонн груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и (на) Украину. Колонны в составе 60 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, также предметы первой необходимости и строительные материалы», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС России приняли более 3 тысяч заявлений на единовременные выплаты от жителей освобожденных территорий Украины. Кроме того, 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тысяч рублей.
«Пункты выплат, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе в выходные дни. С маломобильными и пожилыми гражданами проводится адресная работа, в том числе с выездом на дом», — дополняется в сообщении.