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07:28 (мск), источник: © РИА Новости

МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня более 650 тонн груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и (на) Украину. Колонны в составе 60 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, также предметы первой необходимости и строительные материалы», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС России приняли более 3 тысяч заявлений на единовременные выплаты от жителей освобожденных территорий Украины. Кроме того, 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы уже получили выплаты по 10 тысяч рублей.

«Пункты выплат, организованные в соответствии с решением Правительства РФ, работают ежедневно, в том числе в выходные дни. С маломобильными и пожилыми гражданами проводится адресная работа, в том числе с выездом на дом», — дополняется в сообщении.

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