CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету

Собеседник телеканала рассказал, что речь идет о ракете, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Ракета была запущена со стратегического бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Она пролетела более 300 миль (482 км) на высоте свыше 65 тыс. футов (19,8 тыс. м). Максимальная скорость ее полета как минимум в пять раз превышала скорость звука.
По данным Пентагона, на испытаниях ракеты HAWC «были выполнены все основные задачи».
Точные сроки испытаний не приводятся, но CNN уточняет, что они прошли через несколько дней после того, как Россия применила ракетный комплекс «Кинжал» во время военной операции на Украине. Минобороны РФ сообщило о первом применении «Кинжала» на Украине 18 марта.
Российская военная операция на Украине проводится по приказу Владимира Путина с 24 февраля. В марте США отменили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить ядерную напряженность с Россией. В начале апреля американские военные также вывели корабли своих ВМС из Черного моря, пока решения о сроках их возвращения не принято.