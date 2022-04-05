12:50 (мск), источник: Ведомости
Италия решила выслать 30 российских дипломатов
МИД Италии вызвал российского посла и объявил ему о высылке из страны 30 российских дипломатов. Об этом сообщил глава дипведомства Луиджи Ди Майо.
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Он заявил, что решение было принято из соображений национальной безопасности. «Это решение, принятое в согласии с другими европейскими и атлантическими партнерами, стало необходимым по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью в контексте текущей кризисной ситуации», — приводит его слова телеканал Rai News.
Россия даст соответствующий ответ на этот шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
18 марта это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».
МИД Польши 23 марта решил выдворить 45 дипломатов по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К ним присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного дипломата соответственно. На следующий день Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек.
В понедельник, 4 апреля, Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, а Франция — 35. В МИД Франции этот шаг назвали частью «общеевропейского подхода». Латвия и Литва накануне также решили понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Вильнюс отзывает своего посла в России и закрывает российское генконсульство в Клайпеде. Российского посла попросили покинуть Литву. Латвия о конкретных мерах пока не сообщала.
Российский МИД пообещал принять ответные меры против ряда стран, включая Германию и Францию. 29 марта ведомство заявило протест послам Латвии, Литвы и Эстонии в связи с «провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах». Москва также объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех —посольства и генконсульства Эстонии.