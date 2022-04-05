СМИ: ЕС запретит импорт российского угля, древесины, водки и экспорт полупроводников

По данным источников Reuters, ЕС запретит поставки в Россию полупроводников, высокотехнологичного оборудования, техники для добычи СПГ. Также будет запрещен импорт из России древесины, цемента, каучука, химикатов, «элитных продуктов питания» (включая икру) и спиртных напитков, в том числе водки.
Помимо этого, ЕС намерен заблокировать все трансакции с банком ВТБ и тремя другими российскими банками. Их названия не приводятся, но уточняется, что они уже исключены из международной системы SWIFT, пишет Reuters. По данным Bloomberg, детали и сроки поэтапного отказа от российского угля еще обсуждаются.
При этом ЕС пока не планирует запрещать поставки российской нефти или газа.
Ожидается, что страны ЕС сегодня, 5 апреля, согласуют пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения начали вводить в ответ на российскую военную операцию на Украине. CNBC сообщал, что новые санкции могут затронуть лизинг самолетов, авиатопливо и сталь. МИД Германии считает неэффективным эмбарго на поставки газа из России, Венгрия выступает против этого.