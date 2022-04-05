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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

Песков назвал заявления Байдена и Пентагона по Буче противоречивыми

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Кремле фиксируют противоречивые заявления по провокации в городе Буча под Киевом от президента США Джо Байдена и из Пентагона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев, когда президент называет что-то военным преступлением, а Пентагон делает заявление о том, что не располагает точными данными, которые позволили бы прийти к такому выводу. Просто фиксируем эти факты», — сказал Песков.

Байден назвал «военным преступлением», но не считает «геноцидом» события в киевском предместье Буча, которые ранее Минобороны РФ назвало провокацией. В понедельник высокопоставленный представитель министерства обороны США говорил, что американская сторона не располагает независимым подтверждением информации о событиях в Буче.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией».

Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

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